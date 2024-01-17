Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Андреевна

Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Емельян Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Симеон Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1781
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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