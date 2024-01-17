Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Емельян Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Симеон Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
1781