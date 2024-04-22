Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Емельян Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Симеон Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Андреевна
Смерть
Неизвестно