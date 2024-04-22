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Иван Иванович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иван Осипович

Мать: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Емельян Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Симеон Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Андреевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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