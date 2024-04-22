Никита Симеонович
Место рождения
Дата рождения05.08.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1794 ст.
Отец: Симеон Иванович
Мать: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья Никитична
Мать ребёнка: Ирина Марковна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васса Никитична
Мать ребёнка: Ирина Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Марковна
Смерть
Неизвестно