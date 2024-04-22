Никита Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Симеонович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1794 ст.

Отец: Симеон Иванович

Мать: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасья Никитична

Мать ребёнка: Ирина Марковна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Никитична

Мать ребёнка: Ирина Марковна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Марковна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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