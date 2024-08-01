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Гайдай (Терещенко) Ульяна

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Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

20.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1891

Отец: Терещенко Яков

Мать: Терещенко Евдокия

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайдай) Марфа

Отец ребёнка: Гайдай Константин

Крещение
20.12.1891
Кошары, Сумська область
Восприемники: Крестьяне-собственники Гавриил Григорьевич Гагин и Александра Григорьевна Глушко
Бракосочетание
01.11.1909

Муж: Гайдай Константин

Кошары, Сумська область
Священник Николай Золотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
05.03.1912

Дочь: (Гайдай) Александра

Отец ребёнка: Гайдай Константин

Рождение ребёнка
27.03.1919

Дочь: Лупишко (Гайдай) Лидия

Отец ребёнка: Гайдай Константин

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
21.07.1922

Дочь: (Гайдай) Клавдия

Отец ребёнка: Гайдай Константин

Рождение ребёнка
03.04.1924

Дочь: (Гайдай) Софья

Отец ребёнка: Гайдай Константин

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Гайдай Иван

Отец ребёнка: Гайдай Константин

Кошары, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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