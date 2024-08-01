Гайдай (Терещенко) Ульяна
Место рождения
Дата рождения20.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1891
Отец: Терещенко Яков
Мать: Терещенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайдай) Марфа
Отец ребёнка: Гайдай Константин
Крещение
20.12.1891
Восприемники: Крестьяне-собственники Гавриил Григорьевич Гагин и Александра Григорьевна Глушко
Бракосочетание
01.11.1909
Муж: Гайдай Константин
Священник Николай Золотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
05.03.1912
Дочь: (Гайдай) Александра
Отец ребёнка: Гайдай Константин
Рождение ребёнка
27.03.1919
Дочь: Лупишко (Гайдай) Лидия
Отец ребёнка: Гайдай Константин
Рождение ребёнка
21.07.1922
Дочь: (Гайдай) Клавдия
Отец ребёнка: Гайдай Константин
Рождение ребёнка
03.04.1924
Дочь: (Гайдай) Софья
Отец ребёнка: Гайдай Константин
Рождение ребёнка
25.11.1926
Сын: Гайдай Иван
Отец ребёнка: Гайдай Константин
Смерть
Неизвестно