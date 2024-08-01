Терещенко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1884

Сын: Терещенко Сергей

Отец ребёнка: Терещенко Яков

Рождение ребёнка
18.05.1887

Сын: Терещенко Федот

Отец ребёнка: Терещенко Яков

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
16.11.1888

Сын: Терещенко Матвей

Отец ребёнка: Терещенко Яков

Рождение ребёнка
20.12.1891

Дочь: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Отец ребёнка: Терещенко Яков

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1897

Сын: Терещенко Никита

Отец ребёнка: Терещенко Яков

Рождение ребёнка
17.08.1904

Сын: Терещенко Демид

Отец ребёнка: Терещенко Яков

Смерть
Неизвестно

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