Терещенко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1884
Сын: Терещенко Сергей
Отец ребёнка: Терещенко Яков
Рождение ребёнка
18.05.1887
Сын: Терещенко Федот
Отец ребёнка: Терещенко Яков
Рождение ребёнка
16.11.1888
Сын: Терещенко Матвей
Отец ребёнка: Терещенко Яков
Рождение ребёнка
20.12.1891
Дочь: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Отец ребёнка: Терещенко Яков
Рождение ребёнка
02.04.1897
Сын: Терещенко Никита
Отец ребёнка: Терещенко Яков
Рождение ребёнка
17.08.1904
Сын: Терещенко Демид
Отец ребёнка: Терещенко Яков
Смерть
Неизвестно