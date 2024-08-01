Гайдай Константин
Место рождения
Дата рождения21.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1887
Отец: Гайдай Григорий
Мать: Гайдай Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайдай) Марфа
Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Неизвестно
инвалид Японской (? или 1-й МВ) войны
Крещение
21.05.1887
Восприемники: Андрей Стефанович Отоманенко и Агафия Купленая
Бракосочетание
01.11.1909
Священник Николай Золотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
05.03.1912
Дочь: (Гайдай) Александра
Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Рождение ребёнка
27.03.1919
Дочь: Лупишко (Гайдай) Лидия
Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Рождение ребёнка
21.07.1922
Дочь: (Гайдай) Клавдия
Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Рождение ребёнка
03.04.1924
Дочь: (Гайдай) Софья
Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Рождение ребёнка
25.11.1926
Сын: Гайдай Иван
Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна
Смерть
Неизвестно