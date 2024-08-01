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Гайдай Константин

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Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

21.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1887

Отец: Гайдай Григорий

Мать: Гайдай Евдокия

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайдай) Марфа

Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Неизвестно
инвалид Японской (? или 1-й МВ) войны
Крещение
21.05.1887
Кошары, Сумська область
Восприемники: Андрей Стефанович Отоманенко и Агафия Купленая
Бракосочетание
01.11.1909

Жена: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Кошары, Сумська область
Священник Николай Золотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
05.03.1912

Дочь: (Гайдай) Александра

Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Рождение ребёнка
27.03.1919

Дочь: Лупишко (Гайдай) Лидия

Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
21.07.1922

Дочь: (Гайдай) Клавдия

Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Рождение ребёнка
03.04.1924

Дочь: (Гайдай) Софья

Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Гайдай Иван

Мать ребёнка: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Кошары, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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