Гайдай Иван
Место рождения
Дата рождения25.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926
Отец: Гайдай Константин
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Гайдай Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 08.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно