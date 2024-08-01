Гайдай Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдай Иван

Гайдай Иван

avatar

Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

25.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Около 1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926

Отец: Гайдай Константин

Мать: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Гайдай Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.