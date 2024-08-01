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Лупишко (Гайдай) Лидия

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Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

27.03.1919

Дата смерти

20.04.1979

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1919

Отец: Гайдай Константин

Мать: Гайдай (Терещенко) Ульяна

Кошары, Сумська область
Образование
Неизвестно
среднее медицинское
Крещение
29.03.1919
Кошары, Сумська область
Священник Василий Борисенко, диакон Ермил Фаль | Восприемники: Жители с. Кошар Тимофей Павлович Купленый и Елена Григорьевна Зикратая | Другое | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-9... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лупишко Алексей

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
09.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лупишко Алексей

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
20.04.1979
Кишинёв, Муниципий Кишинёв

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