Лупишко (Гайдай) Лидия
Место рождения
Дата рождения27.03.1919
Дата смерти20.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1919
Отец: Гайдай Константин
Образование
Неизвестно
среднее медицинское
Крещение
29.03.1919
Священник Василий Борисенко, диакон Ермил Фаль | Восприемники: Жители с. Кошар Тимофей Павлович Купленый и Елена Григорьевна Зикратая | Другое | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-9... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лупишко Алексей
Рождение ребёнка
09.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лупишко Алексей
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
20.04.1979
Кишинёв, Муниципий Кишинёв