Макаров Иван
Место рождения
Дата рождения04.11.1900
Дата смерти16.09.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900
Отец: Макаров Потапий
Мать: Макарова Анастасия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Макаров Василий
Мать ребёнка: Макарова Пелагея
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Краснова Раиса
Мать ребёнка: Макарова Пелагея
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Устинова Клавдия
Мать ребёнка: Макарова Пелагея
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Макаров Алексей
Мать ребёнка: Макарова Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макаров Валентин
Мать ребёнка: Макарова Пелагея
Призыв на военную службу
Около ?.01.1942
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Пелагея
Смерть
16.09.1942
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Похоронен в братской могиле: г. Воронеж, ул. Ломоносова, братская могила 16