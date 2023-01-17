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Макаров Иван

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Место рождения

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.11.1900

Дата смерти

16.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900

Отец: Макаров Потапий

Мать: Макарова Анастасия

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Макаров Василий

Мать ребёнка: Макарова Пелагея

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Краснова Раиса

Мать ребёнка: Макарова Пелагея

Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Устинова Клавдия

Мать ребёнка: Макарова Пелагея

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Макаров Алексей

Мать ребёнка: Макарова Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Макаров Валентин

Мать ребёнка: Макарова Пелагея

Призыв на военную службу
Около ?.01.1942
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Пелагея

Смерть
16.09.1942
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Похоронен в братской могиле: г. Воронеж, ул. Ломоносова, братская могила 16
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