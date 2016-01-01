Краснова (Макарова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Макарова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Макаров Иван

Мать: Макарова Пелагея

Смерть
2016
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