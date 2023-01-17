Макарова (Морозова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Морозова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1899

Дата смерти

06.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1899

Отец: Морозов Алексей

Мать: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Макаров Василий

Отец ребёнка: Макаров Иван

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Краснова Раиса

Отец ребёнка: Макаров Иван

Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Устинова Клавдия

Отец ребёнка: Макаров Иван

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Макаров Алексей

Отец ребёнка: Макаров Иван

Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Макаров Валентин

Отец ребёнка: Макаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван

Смерть
06.02.1984
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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