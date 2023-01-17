Макарова (Морозова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1899
Дата смерти06.02.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1899
Отец: Морозов Алексей
Мать: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Макаров Василий
Отец ребёнка: Макаров Иван
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Краснова Раиса
Отец ребёнка: Макаров Иван
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Устинова Клавдия
Отец ребёнка: Макаров Иван
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Макаров Алексей
Отец ребёнка: Макаров Иван
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макаров Валентин
Отец ребёнка: Макаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван
Смерть
06.02.1984
Похороны
Неизвестно