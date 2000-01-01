Морозова (Морозова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Морозова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1899

Дочь: Макарова Пелагея

Отец ребёнка: Морозов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляпугина Анна

Отец ребёнка: Морозов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ольга

Отец ребёнка: Морозов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Алексей

Смерть
Неизвестно
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