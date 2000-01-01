Морозова (Морозова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1899
Дочь: Макарова Пелагея
Отец ребёнка: Морозов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляпугина Анна
Отец ребёнка: Морозов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ольга
Отец ребёнка: Морозов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Алексей
Смерть
Неизвестно