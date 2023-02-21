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Морозов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Морозов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1899

Дочь: Макарова Пелагея

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ольга

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляпугина Анна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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