Морозов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Морозов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1899
Дочь: Макарова Пелагея
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ольга
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляпугина Анна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Татьяна
Смерть
Неизвестно