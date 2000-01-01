посёлок Пестяки, посёлок Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Пестяки

Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1971Пистяки, с. вл.при рч. Пурешке.60станов. кварт.230588729Церквей православных 2. Базар. Ярмарок 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Пестяково с 63 деревнями23Соф. Ал. Щербатова2423889

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Пестяковская волость
1095. Пестики, село бывшее владельческое, при реке Пурешке, дворов 243, жителей 1-200, становая квартира, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 церкви право Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Пестяковская волость
2591Кураиха хутор при Пестяковской водяной мельнице31261601
2613Пестяки село119632526060
2614Пестяковский хутор при кладбищенской церкви134261611

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Пестяковская волость
село Пестяки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Пестяковский район
5302Пестякипосёлок56°43'42°40'O-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, Пестяковское городское поселение
24619151051п Пестякипоселок
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