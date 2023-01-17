Макаров Потапий
Место рождения
Дата рождения07.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1869
Отец: Макаров Максим
Мать: Макарова Прасковья
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Макаров Иван
Мать ребёнка: Макарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Пелагея
Мать ребёнка: Макарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Наталья
Мать ребёнка: Макарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Симеон
Мать ребёнка: Макарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Макарова Анастасия
Смерть
Неизвестно