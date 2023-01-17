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Макаров Потапий

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Место рождения

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1869

Отец: Макаров Максим

Мать: Макарова Прасковья

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Макаров Иван

Мать ребёнка: Макарова Анастасия

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Пелагея

Мать ребёнка: Макарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Наталья

Мать ребёнка: Макарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Симеон

Мать ребёнка: Макарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Макарова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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