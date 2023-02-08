Макарова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Симеон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Макаров Андрей
Отец ребёнка: Макаров Максим
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Макаров Иван
Отец ребёнка: Макаров Максим
Рождение ребёнка
07.12.1869
Сын: Макаров Потапий
Отец ребёнка: Макаров Максим
Смерть
Неизвестно