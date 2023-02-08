Макарова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Прасковья

Макарова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1856 г.р.
1869 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Симеон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Макаров Андрей

Отец ребёнка: Макаров Максим

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Макаров Иван

Отец ребёнка: Макаров Максим

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.12.1869

Сын: Макаров Потапий

Отец ребёнка: Макаров Максим

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.