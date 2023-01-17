Макарова (Макарова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матфей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Макаров Иван
Отец ребёнка: Макаров Потапий
Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Макаров Потапий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Пелагея
Отец ребёнка: Макаров Потапий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Наталья
Отец ребёнка: Макаров Потапий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Симеон
Отец ребёнка: Макаров Потапий
Смерть
Неизвестно