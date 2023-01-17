Макарова (Макарова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Макарова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матфей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Макаров Иван

Отец ребёнка: Макаров Потапий

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Макаров Потапий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Пелагея

Отец ребёнка: Макаров Потапий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Наталья

Отец ребёнка: Макаров Потапий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Симеон

Отец ребёнка: Макаров Потапий

Смерть
Неизвестно
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