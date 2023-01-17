Макаров Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Максим

Макаров Максим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1856 г.р.
1869 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Макаров Парамон

Мать: Макарова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Макаров Андрей

Мать ребёнка: Макарова Прасковья

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Макаров Иван

Мать ребёнка: Макарова Прасковья

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.12.1869

Сын: Макаров Потапий

Мать ребёнка: Макарова Прасковья

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close