Макаров Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Макаров Парамон
Мать: Макарова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Макаров Андрей
Мать ребёнка: Макарова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Макаров Иван
Мать ребёнка: Макарова Прасковья
Рождение ребёнка
07.12.1869
Сын: Макаров Потапий
Мать ребёнка: Макарова Прасковья
Смерть
Неизвестно