Макаров Парамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Парамон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Макаров Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Макаров Максим

Мать ребёнка: Макарова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Макаров Никифор

Мать ребёнка: Макарова Федосья

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Макаров Дмитрий

Мать ребёнка: Макарова Федосья

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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