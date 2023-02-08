Макаров Парамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Макаров Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Макаров Максим
Мать ребёнка: Макарова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Макаров Никифор
Мать ребёнка: Макарова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Макаров Дмитрий
Мать ребёнка: Макарова Федосья
Смерть
Неизвестно