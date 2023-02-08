Макарова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Макаров Максим

Отец ребёнка: Макаров Парамон

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Макаров Никифор

Отец ребёнка: Макаров Парамон

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Макаров Дмитрий

Отец ребёнка: Макаров Парамон

Черновская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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