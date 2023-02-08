Макарова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Макаров Максим
Отец ребёнка: Макаров Парамон
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Макаров Никифор
Отец ребёнка: Макаров Парамон
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Макаров Дмитрий
Отец ребёнка: Макаров Парамон
Смерть
Неизвестно