Луценко (Провоторова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко (Провоторова) Анна Петровна

Луценко (Провоторова) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
Около 1930 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Провоторов Пётр Алексеевич

Мать: Провоторова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
20.05.1929

Сын: Луценко Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Луценко Геннадий

Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
13.09.1931

Дочь: Мезенцева Зоя Евгеньевна

Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич

Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич

Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close