Луценко (Провоторова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
20.05.1929
Сын: Луценко Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Луценко Геннадий
Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич
Рождение ребёнка
13.09.1931
Дочь: Мезенцева Зоя Евгеньевна
Отец ребёнка: Луценко Евгений Георгиевич
Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1989