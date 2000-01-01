Провоторова (Попова) Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторова (Попова) Пелагея Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Провоторов Иван Петрович

Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Луценко Анна Петровна

Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Провоторов Андреан Петрович

Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Провоторов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провоторов Пётр Алексеевич

Смерть
01.02.1942
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