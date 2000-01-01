Провоторова (Попова) Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Луценко Анна Петровна
Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Провоторов Андреан Петрович
Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Провоторов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Провоторов Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1942