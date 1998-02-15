Провоторов Андреан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти01.02.1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Рождение ребёнка
20.06.1933
Сын: Провоторов Пётр Андреянович
Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Семёнова Мария
Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.10.1937
Дочь: Тихонова Нина
Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.11.1940
Рождение ребёнка
26.09.1942
Дочь: Ващенко Екатерина
Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.07.1949
Рождение ребёнка
14.06.1953
Сын: Провоторов Виктор
Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1976