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Провоторов Андреан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

01.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: Провоторов Пётр Алексеевич

Мать: Провоторова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
20.06.1933

Сын: Провоторов Пётр Андреянович

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Семёнова Мария

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.10.1937

Дочь: Тихонова Нина

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.09.1942

Дочь: Ващенко Екатерина

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.06.1953

Сын: Провоторов Виктор

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Провоторова Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провоторова Александра Фёдоровна

Смерть
01.02.1976
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