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Провоторов Пётр Алексеевич

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Место рождения

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Провоторов Алексей Иванович

Мать: Провоторова Просковья

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Провоторов Иван Петрович

Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Луценко Анна Петровна

Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Провоторов Андреан Петрович

Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Провоторов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провоторова Пелагея Илларионовна

Смерть
Около 1915
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