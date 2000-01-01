Провоторов Пётр Алексеевич
Место рожденияТамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Провоторов Алексей Иванович
Мать: Провоторова Просковья
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Луценко Анна Петровна
Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Провоторов Андреан Петрович
Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Провоторов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Провоторова Пелагея Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1915