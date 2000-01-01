Провоторов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Провоторов Пётр Алексеевич

Мать: Провоторова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1929
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