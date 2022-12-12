Мезенцева (Луценко) Зоя Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Луценко) Зоя Евгеньевна

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Место рождения

Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.09.1931

Дата смерти

19.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Луценко Евгений Георгиевич

Мать: Луценко Анна Петровна

Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.09.1951

Сын: Мезенцев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Мезенцев Павел Иванович

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенцев Павел Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1958

Сын: Мезенцев Александр Павлович

Отец ребёнка: Мезенцев Павел Иванович

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
19.04.1971
Алма-Ата, Каз ССР
пятилетское кладбище
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