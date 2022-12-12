Мезенцева (Луценко) Зоя Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1931
Дата смерти19.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
Отец: Луценко Евгений Георгиевич
Мать: Луценко Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1951
Отец ребёнка: Мезенцев Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенцев Павел Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1958
Сын: Мезенцев Александр Павлович
Отец ребёнка: Мезенцев Павел Иванович
Смерть
19.04.1971
Алма-Ата, Каз ССР
пятилетское кладбище