Мезенцев Юрий Павлович
Место рождения
Дата рождения08.09.1951
Дата смерти26.04.2000
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1951
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Бракосочетание
26.07.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.04.2000
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно