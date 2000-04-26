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Мезенцев Юрий Павлович

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Место рождения

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.09.1951

Дата смерти

26.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1951

Отец: Мезенцев Павел Иванович

Мать: Мезенцева (Луценко) Зоя Евгеньевна

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Бракосочетание
26.07.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
08.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
26.04.2000
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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