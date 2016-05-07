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Мезенцев Александр Павлович

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Место рождения

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.06.1958

Дата смерти

07.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1958

Отец: Мезенцев Павел Иванович

Мать: Мезенцева Зоя Евгеньевна

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 10.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенцева Антонина

Рождение ребёнка
06.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенцева Антонина

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцева Антонина

Смерть
07.05.2016
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
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