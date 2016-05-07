Мезенцев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения30.06.1958
Дата смерти07.05.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1958
Отец: Мезенцев Павел Иванович
Мать: Мезенцева Зоя Евгеньевна
Рождение ребёнка
Около 10.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенцева Антонина
Рождение ребёнка
06.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенцева Антонина
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезенцева Антонина
Смерть
07.05.2016
Талгар, Талгарский район, Алматинская область