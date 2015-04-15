Мезенцева (Ложкина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Ложкина) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1959

Дата смерти

15.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенцев Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенцев Александр Павлович

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Александр Павлович

Смерть
15.04.2015
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