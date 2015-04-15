Мезенцева (Ложкина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1959
Дата смерти15.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенцев Александр Павлович
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2015