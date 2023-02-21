Мезенцев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1951
Мать ребёнка: Мезенцева Зоя Евгеньевна
Рождение ребёнка
06.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенцева Зоя Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.06.1958
Сын: Мезенцев Александр Павлович
Мать ребёнка: Мезенцева Зоя Евгеньевна
Смерть
28.11.1988
Алма-Ата, Каз. ССР
инсульт