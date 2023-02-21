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Мезенцев Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезенцев Иван Алексеевич

Мать: Мезенцева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
08.09.1951

Сын: Мезенцев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Мезенцева Зоя Евгеньевна

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенцева Зоя Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.06.1958

Сын: Мезенцев Александр Павлович

Мать ребёнка: Мезенцева Зоя Евгеньевна

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.11.1988
Алма-Ата, Каз. ССР
инсульт
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