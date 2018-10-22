Мезенцева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1936

Дочь: Волынкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Федор

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Иван Алексеевич

Смерть
?.09.1976
С.Корчино
от инсульта
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