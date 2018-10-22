Мезенцева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1936
Дочь: Волынкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенцев Федор
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1976
С.Корчино
от инсульта