Луценко Евгений Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1909
Дата смерти03.11.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909
Отец: Луценко Егор Никитич.
Рождение ребёнка
20.05.1929
Сын: Луценко Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Луценко Геннадий
Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.09.1931
Дочь: Мезенцева Зоя Евгеньевна
Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна
Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Анна Петровна
Смерть
03.11.1987