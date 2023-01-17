Луценко Евгений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Евгений Георгиевич

Луценко Евгений Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1909

Дата смерти

03.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
Около 1930 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909

Отец: Луценко Егор Никитич.

Мать: Луценко Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
20.05.1929

Сын: Луценко Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Луценко Геннадий

Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1931

Дочь: Мезенцева Зоя Евгеньевна

Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна

Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Анна Петровна

Смерть
03.11.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close