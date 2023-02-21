Луценко Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Николай Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1929

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1929

Отец: Луценко Евгений Георгиевич

Мать: Луценко Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Валентина Ивановна

Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриевская Нина

Мать ребёнка: Луценко Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Валентина Ивановна

Смерть
1982
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