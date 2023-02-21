Луценко Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1929
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1929
Отец: Луценко Евгений Георгиевич
Мать: Луценко Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луценко Валентина Ивановна
Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луценко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриевская Нина
Мать ребёнка: Луценко Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982