Андриевская (Луценко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриевская (Луценко) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луценко Николай Евгеньевич

Мать: Луценко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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