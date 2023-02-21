Луценко (Стафеева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луценко Николай Евгеньевич
Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриевская Нина
Отец ребёнка: Луценко Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луценко Николай Евгеньевич
Смерть
Неизвестно