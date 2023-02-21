Луценко (Стафеева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Стафеева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Николай Евгеньевич

Шарчино, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриевская Нина

Отец ребёнка: Луценко Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Николай Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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