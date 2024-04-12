Некрасов Ефимий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
28.10.1828
Рождение ребёнка
15.07.1829
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
20.09.1831
Дочь: Некрасова Анна Ефимьева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
21.07.1833
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шишкова Александра Ефимова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Николай Ефимьевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Михаил Ефимьевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Ефимьева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов Ефимий Ефимьевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
25.09.1851
Сын: Некрасов Алексей Ефимьевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно