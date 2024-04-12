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Некрасов Ефимий Дмитриев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Некрасов Дмитрий Федоров

Мать: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1828

Жена: Некрасова Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
15.07.1829

Сын: Некрасов Илья Ефимьевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1831

Дочь: Некрасова Анна Ефимьева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1833

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шишкова Александра Ефимова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Николай Ефимьевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Михаил Ефимьевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Ефимьева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Иван Ефимьевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Ефимий Ефимьевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1851

Сын: Некрасов Алексей Ефимьевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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