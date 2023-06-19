Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1831

Отец: Некрасов Ефимий Дмитриев

Мать: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1848

Муж: Некрасов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1850

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1852

Сын: Некрасов Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1854

Сын: Некрасов Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1862

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно