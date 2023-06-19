Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева
Место рождения
Дата рождения20.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1831
Бракосочетание
11.02.1848
Рождение ребёнка
02.12.1850
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1852
Сын: Некрасов Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1854
Сын: Некрасов Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1860
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1862
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно