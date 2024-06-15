Некрасова Васса Нестерова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
01.03.1797
Дочь: (Некрасова) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
28.06.1800
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
05.10.1801
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Некрасов (Красов) Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров
Смерть
Неизвестно