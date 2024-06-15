Некрасова Васса Нестерова 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Васса Нестерова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Нестер

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дмитрий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1797

Дочь: (Некрасова) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1800

Сын: Некрасов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1801

Сын: Некрасов Филип Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Некрасов Ефимий Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Некрасов (Красов) Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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