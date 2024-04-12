Некрасов Дмитрий Федоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Некрасов Федор
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова
Рождение ребёнка
01.03.1797
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова
Рождение ребёнка
28.06.1800
Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова
Рождение ребёнка
05.10.1801
Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Некрасов (красов) Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811