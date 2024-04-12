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Некрасов Дмитрий Федоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Некрасов Федор

Мать: Некрасова Прасковья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1797

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1800

Сын: Некрасов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1801

Сын: Некрасов Филип Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Некрасов Ефимий Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Некрасов (красов) Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Васса Нестерова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1811
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