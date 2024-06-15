Некрасов Федор 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: Некрасова Алена? Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1768
Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Тимофеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Некрасов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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