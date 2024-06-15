Некрасов Федор
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1768
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1768
Рождение ребёнка
1770
Сын: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Тимофеева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Тимофеева