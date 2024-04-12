Некрасов (Красов) Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов (Красов) Василий Федоров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

14.08.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Некрасов Федор

Мать: Некрасова Прасковья Тимофеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1796

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1800

Сын: Некрасов Матвей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1802

Сын: Некрасов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1804

Сын: Некрасов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1809

Сын: Некрасов (красов) Яков Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Домна Васильева

Смерть
14.08.1835
Причина смерти: чахоткою
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