Некрасов (Красов) Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти14.08.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Некрасов Федор
Рождение ребёнка
03.10.1796
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева
Рождение ребёнка
04.08.1800
Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева
Рождение ребёнка
24.10.1802
Сын: Некрасов Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева
Рождение ребёнка
28.09.1804
Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева
Рождение ребёнка
15.10.1809
Сын: Некрасов (красов) Яков Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Домна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1835
Причина смерти: чахоткою