Некрасова Домна Васильева 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Домна Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

09.11.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Некрасова) Марья Васильева

Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1796

Дочь: (Некрасова) Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1800

Сын: Некрасов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1802

Сын: Некрасов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1804

Сын: Некрасов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1809

Сын: Некрасов (Красов) Яков Васильев

Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.11.1827
Причина смерти: горячкою

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