Некрасова Домна Васильева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти09.11.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Некрасова) Марья Васильева
Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Рождение ребёнка
03.10.1796
Дочь: (Некрасова) Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Рождение ребёнка
04.08.1800
Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Рождение ребёнка
24.10.1802
Сын: Некрасов Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Рождение ребёнка
28.09.1804
Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Рождение ребёнка
15.10.1809
Сын: Некрасов (Красов) Яков Васильев
Отец ребёнка: Некрасов (Красов) Василий Федоров
Смерть
09.11.1827
Причина смерти: горячкою