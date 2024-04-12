(Некрасова) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Марья Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов (красов) Василий Федоров

Мать: Некрасова Домна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1815

Муж: Некрасов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
09.05.1820

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1822

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1824

Дочь: Агрипена Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1825

Сын: Некрасов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1829

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1833
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