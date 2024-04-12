(Некрасова) Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
17.01.1815
Рождение ребёнка
09.05.1820
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1822
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
29.05.1824
Дочь: Агрипена Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1825
Сын: Некрасов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1829
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1833