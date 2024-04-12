(Некрасова) Марья Ефимова
Место рождения
Дата рождения21.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1833
Бракосочетание
23.01.1855
Рождение ребёнка
20.07.1858
Дочь: Некрасова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1860
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно