(Некрасова) Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Марья Ефимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.07.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1833

Отец: Некрасов Ефимий Дмитриев

Мать: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1855

Муж: Некрасов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1858

Дочь: Некрасова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1860

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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