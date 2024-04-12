Некрасов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
23.01.1855
Жена: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
20.07.1858
Дочь: Некрасова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
25.07.1860
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно