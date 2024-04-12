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Некрасов Алексей Павлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1855

Жена: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
20.07.1858

Дочь: Некрасова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1860

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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