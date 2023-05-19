Некрасова (Некрасова) Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1858
Дата смерти08.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1858
Отец: Некрасов Алексей Павлович
Мать: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Некрасов-Коськов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1887
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1890
Дочь: Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1892
Сын: Некрасов-Коськов Александр Семенович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1894
Дочь: Маргарита Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1896
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Некрасов-Коськов Петр Семенович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1907
Причина смерти: чахоткою