Некрасова (Некрасова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.07.1858

Дата смерти

08.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1858

Отец: Некрасов Алексей Павлович

Мать: Марья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Некрасов-Коськов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1887

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1890

Дочь: Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1892

Сын: Некрасов-Коськов Александр Семенович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: Маргарита Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1896

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Некрасов-Коськов Петр Семенович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.07.1907
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою