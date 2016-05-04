Потиевский Марк (Мордух) Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Потиевский Иосиф
Мать: Потиевский ?
Рождение ребёнка
16.12.1930
Сын: Потиевский Феликс
Мать ребёнка: Потиевская Геня Бенционовна
Рождение ребёнка
20.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потиевская Геня Бенционовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941