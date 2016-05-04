Потиевский Марк (Мордух) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Потиевский Иосиф

Мать: Потиевский ?

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Потиевский Феликс

Мать ребёнка: Потиевская Геня Бенционовна

Рождение ребёнка
20.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потиевская Геня Бенционовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потиевская Геня Бенционовна

Смерть
1941
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