Потиевский Феликс
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1930
Дата смерти04.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потиевский (Гриф) Галина
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потиевский (Гриф) Галина
Место жительства
04.11.2003
Место жительства
10.08.2005
Смерть
04.05.2016