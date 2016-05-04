Потиевский Феликс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотиевский Феликс

Потиевский Феликс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1930

Дата смерти

04.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1930

Отец: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

Мать: Потиевская (Перельман) Геня Бенционовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потиевский (Гриф) Галина

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потиевский (Гриф) Галина

Место жительства
04.11.2003
Место жительства
10.08.2005
Смерть
04.05.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.