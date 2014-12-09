Потиевский (Гриф) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский (Гриф) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1938

Дата смерти

09.12.2014

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938

Отец: Гриф Григорий

Мать: Гриф Удля (Адель)

Рождение ребёнка
15.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потиевский Феликс

Odessa, Ukraine
Место жительства
10.09.2002
861 E 27th St, Brooklyn, New York 11210-2803, USA
Место жительства
10.05.2005
861 E 27th St, Apt 3C, Brooklyn, New York 11210-2807, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потиевский Феликс

Смерть
09.12.2014
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