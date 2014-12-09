Потиевский (Гриф) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1938
Дата смерти09.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938
Отец: Гриф Григорий
Мать: Гриф Удля (Адель)
Рождение ребёнка
15.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потиевский Феликс
Odessa, Ukraine
Место жительства
10.09.2002
861 E 27th St, Brooklyn, New York 11210-2803, USA
Место жительства
10.05.2005
861 E 27th St, Apt 3C, Brooklyn, New York 11210-2807, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потиевский Феликс
Смерть
09.12.2014