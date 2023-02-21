Гриф Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

19.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1933

Дочь: Грабой Мария

Мать ребёнка: Гриф Удля (Адель)

Рождение ребёнка
31.08.1938

Дочь: Потиевский Галина

Мать ребёнка: Гриф Удля (Адель)

Смерть
19.02.1943
Село Меловое Дмитриевского района Курской области
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