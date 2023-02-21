Гриф Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти19.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1933
Дочь: Грабой Мария
Мать ребёнка: Гриф Удля (Адель)
Рождение ребёнка
31.08.1938
Дочь: Потиевский Галина
Мать ребёнка: Гриф Удля (Адель)
Смерть
19.02.1943
Село Меловое Дмитриевского района Курской области